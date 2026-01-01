Ввоз свежих огурцов из Казахстана в Пермский край вырос в 3,7 раза Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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С начала года в Пермский край завезли 1326 тонн свежих огурцов из Казахстана. Это в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2025 года, когда объем поставок составил 357 тонн. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Накануне сотрудники ведомства провели досмотр 18 тонн огурцов, прибывших из Казахстана. Специалисты Управления и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрали образцы для лабораторных исследований на фитосанитарное состояние. По итогам проверки карантинных объектов не обнаружили, и был составлен акт фитосанитарного контроля, разрешающий использование продукции.

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