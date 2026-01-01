Более 220 участников СВО из Пермского края прошли лечение в реабилитационных центрах Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Анастасии Крутень

В Отделении СФР по Пермскому краю рассказали о предоставлении ветеранам СВО бесплатных медицинских и санаторно-курортных услуг. В соцфонде отметили, что бойцы сами выбирают удобное время для пребывания в центрах, а специалисты сопровождают каждого участника спецоперации. С начала 2026 года уже более 220 участников СВО из Пермского края прошли лечение в реабилитационных центрах.

С начала года ветеранам СВО выдают проездные билеты для посещения центров реабилитации. Это позволяет им не тратить собственные средства и не обращаться за компенсацией.

Отделение СФР по Пермскому краю предоставляет участникам СВО документы для получения билетов у перевозчиков. С начала года выдано уже более 380 таких документов.

Билеты выдаются на все виды транспорта по заявлению ветерана. При подаче заявления он выбирает форму оплаты дороги: компенсация за собственные расходы или документы на проезд.

С этого года ветераны могут приезжать на лечение вместе с сопровождающим. Дорога, проживание и питание сопровождающего также оплачиваются. Льгота предоставляется участникам СВО с первой группой инвалидности и тем, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям.

Герои России и инвалиды первой группы получают направление в центры Социального фонда в первоочередном порядке.

Услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветераны начали получать с 2025 года. За предыдущий год оздоровление прошли более 350 участников СВО. В текущем году запланировано лечение для более 460 ветеранов.

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