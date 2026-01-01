Пермское УФАС признало рекламу стоматологической клиники ненадлежащей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу стоматологической клиники в Перми ненадлежащей. Рекламодателю выдали предписание об устранении нарушений Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки соблюдения российского законодательства о рекламе Пермское УФАС обнаружило, что реклама стоматологической клиники, размещенная в оконных проемах здания по ул. Сапфирной, 10 в Перми (клиника «Стоматико»), не соответствует требованиям.

Согласно закону, реклама медицинских услуг должна содержать предупреждение о возможных противопоказаниях, а также информацию о необходимости ознакомления с инструкцией или консультации специалиста перед использованием услуг. Однако в данном случае такое предупреждение отсутствовало, что является нарушением.

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