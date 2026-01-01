В Пермском крае прошли проверку 13 туристических лайнеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили 128 речных судов. Все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки в том числе 13 туристических теплоходов получили судовые санитарные свидетельства, которые разрешают им плавать в 2026 году. Это суда «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф.И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин», «Василий Чапаев», «Мамин-Сибиряк» и «Александр Фадеев».

Роспотребнадзор продолжает выдавать судовые санитарные свидетельства для судов, которые будут работать в навигацию 2026 года.

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