В Пермском крае в столкновении двух иномарок пострадал водитель Поделиться Твитнуть

фото: МКУ «УГЗЭП»

В Прикамье при столкновении автомобилей «Форд» и «Шкода» пострадал человек, сообщили в МКУ «УГЗЭП».

Авария произошла 23 июня рано утром в д. Даньки. Информация о происшествии, в котором столкнулись «Форд Фокус» и «Шкода Октавия», поступила в 05:21.

Спасатели прибыли на место происшествия оперативно. Вместе с пожарными расчётом ПСЧ-11 они стабилизировали транспортные средства и провели противопожарные мероприятия. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ), они освободили водителя «Форда» 1991 г.р., и передали его медикам. Мужчина был доставлен в больницу с травмами. Водитель «Шкоды» и трое его пассажиров отказались от госпитализации.

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