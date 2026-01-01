На Чусовском мосту в Перми установили навигационное освещение Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

На Чусовском мосту в Перми после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры установили навигационное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что с начала навигации 2026 года на мосту длиной 1598 м не было необходимого оборудования для безопасного судоходства. На мосту отсутствовали навигационные огни, знаки и другие устройства, которые должны обеспечивать безопасное прохождение судов.

Транспортный прокурор вынес представление организации, ответственной за реконструкцию моста. Также по постановлению прокурора организация была привлечена к административной ответственности за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

«Благодаря мерам прокурорского надзора мост был оборудован навигационными огнями и необходимыми знаками», — говорится в сообщении.

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