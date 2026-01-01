Пермь нарастила туристический потенциал Турналог принёс в бюджет Перми более 50 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На заседании городской думы 23 июня депутаты обсудили развитие туристической отрасли в Перми. С докладом выступила первый заместитель главы администрации города Яна Фурман.

В 2025 году туристический налог принёс в бюджет Перми 30,7 млн руб., сообщила Фурман. На 2026 год запланирован сбор 38,3 млн руб. от туристического налога. К 22 июня уже поступило около 20 млн руб.

Пермь продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих туристических центров России, предлагая туристам разнообразные форматы отдыха и новые возможности для путешествий. В 2025 году международный аэропорт Пермь обслужил 2,04 млн пассажиров, а железнодорожный вокзал — 9,5 млн.

Развивается событийный туризм, в городе работают более 40 музеев, 20 театров, 50 выставочных залов и галерей, а также свыше 100 парков и скверов. Особое внимание привлекает новая Пермская художественная галерея, которая с момента открытия приняла более 72 тыс. посетителей. В 2025 году новый пермский зоопарк посетили более 350 тыс. человек. Объект входит в топ-5 самых больших зоопарков России.

Развивается промышленный туризм: более 100 предприятий города открыты для экскурсий.

Пермь входит в тройку лидеров среди российских городов по количеству кафе и ресторанов, уступая только Казани и Воронежу. В городе работает 1211 предприятий общественного питания, включая 11 заведений локальной кухни.

Для удобства туристов создано мобильное приложение «Пермь Здесь», где собрана информация о туристических объектах и маршрутах.

Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, достаточно ли номерного фонда в пермских гостиницах. В городе проходят крупные мероприятия, такие как Дягилевский фестиваль и Пермский марафон, а также открываются знаковые объекты, что привлекает туристов со всей страны. Яна Фурман сообщила, что летом, в туристический сезон, гостиницы полностью загружены. В целом за год средняя заполняемость 5- и 4-звездочных отелей составляет около 60-70%.

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