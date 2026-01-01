Житель Прикамья приговорен к исправительным работам за избиение подростка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае вынесен приговор 47-летнему жителю города Горнозаводска, который избил несовершеннолетнего из хулиганских побуждений. Мужчина проведет на исправительных работах десять месяцев и выплатит компенсацию потерпевшему.

Инцидент произошел в начале ноября 2025 года на территории Горнозаводска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель использовал незначительный предлог для проявления агрессии: подросток случайно попал в него снежком. В ответ мужчина нанес ребенку не менее пяти ударов кулаком по голове. В результате противоправных действий потерпевшему был причинен легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство.

Уголовное дело было возбуждено после того, как следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю выявило эту ситуацию в ходе мониторинга региональных средств массовой информации. Резонансная для Прикамья история была взята на особый контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая позволила вынести обвинительный приговор. В качестве наказания ему назначены 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, в пользу несовершеннолетнего жителя Пермского края с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

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