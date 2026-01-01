Жители Перми выбрали парк «Счастье есть» для благоустройства в 2027 году Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Пермь Парк"

В краевой столице подвели итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В рейтинговом голосовании приняли участие 146 тысяч пермяков, которые выбирали из восьми предложенных объектов. Лидером стал проект реконструкции парка «Счастье есть» в Кировском районе, за него отдали голоса более 33,8 тысячи человек. Об этом сообщает «Рифей».

Второе место занял бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском районе, а третье — сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе. Отбор территорий проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно планам благоустройства, в парке-победителе обновят пешеходные маршруты и зоны отдыха, установят новые беседки и навесы. Также будет проведен ремонт детских и спортивных площадок с установкой инклюзивного оборудования. Дополнительно на территории проведут работы по озеленению и модернизации системы наружного освещения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.