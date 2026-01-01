Аппаратная коррекция фигуры: что выбрать салону Поделиться Твитнуть

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Запрос на красивый силуэт без операций остаётся одним из самых устойчивых в индустрии красоты. Отвечает на него аппаратная коррекция фигуры: кавитация, вакуумно-роликовый массаж, прессотерапия, криолиполиз. Каждая методика решает свою задачу, а вместе они работают мягко, без хирургии.

Есть нюанс, о котором честный салон говорит сразу: аппаратные процедуры дают лучший результат в связке со здоровым образом жизни, а не вместо него. И эффект у них накопительный, поэтому методики применяют курсами, нередко сочетая несколько технологий.

Для бизнеса это удобно: курсовой формат приносит повторные визиты, а сочетание процедур поднимает средний чек. Но результат и репутация держатся на технике. Дешёвый аппарат с нестабильной работой быстро оборачивается простоями и недовольными клиентами, поэтому экономить на нём не стоит.

Подобрать аппараты для коррекции фигуры под задачи и поток конкретного салона удобно в профильном каталоге, где модели сгруппированы по типу воздействия и снабжены характеристиками.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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