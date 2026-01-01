Губернатору Прикамья представили пермское производство 3D-принтеров «Ф2 Инновации» также изготавливает изделия методом аддитивных технологий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил компанию «Ф2 Инновации», которая производит промышленные 3D-принтеры и проводит научные исследования и НИОКР в области аддитивных технологий. На оборудовании собственного производства компания изготавливает также изделия методом аддитивных технологий на заказ.

Компания использует большой объём составных деталей и программное обеспечение, созданные в России, и является единственным производителем промышленного полимерного аддитивного оборудования, входящим в реестр отечественного оборудования.

Флагманская разработка компании — технология FDM/FFF 3D печати. За счёт инновационного метода нагрева сопла и разработанных алгоритмов управления процесса нагревания и печати она позволяет существенно увеличить скорость печати.

В аддитивном производстве эта технология является одной из самых распространённых.

Благодаря широкому диапазону применяемых полимеров FDM-изделия могут быть гибкими, жёсткими. Они способны выдерживать химические нагрузки и высокие температурные и химические нагрузки, могут быть биосовместимыми, негорючими. Также такие изделия подходят для литья металлов и т.д.

Во время визита губернатору продемонстрировали производственные цеха, оборудование и лекторий для студентов Пермской инженерной школы — он оснащён напечатанной на 3D-принтере мебелью. Отдельным вопросом стала работа с кадрами. Штат компании составляют 50 сотрудников, средний возраст — 26 лет. Более 90% из них закончили ПНИПУ или Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова.

«Мы стремимся доказать, что развивающиеся компании с молодой командой способны создавать сложные российские промышленные продукты, становиться лидерами в своей отрасли, развивать тяжелое станкостроение и внедрять передовые высокотехнологичные решения — и через собственные продукты транслировать эту парадигму на крупные заводы и корпорации России», — пояснил генеральный директор «Ф2 Инновации» Евгений Матвеев.

В своих социальных сетях Дмитрий Махонин подчеркнул, что такие компании являются фундаментом технологического суверенитета, а обеспечить настоящую независимость и конкурентоспособность страны можно только опираясь на собственные разработки и талантливые команды.

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