В Перми и крае 24 июня ожидаются грозы и сильные дожди

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дождь

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня на территории региона прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Местами ожидаются сильные дожди и грозы, а в ночные часы возможен туман.

В связи с непогодой возможны аварии на системах жизнеобеспечения, образование заторов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности:

— не находиться вблизи линий электропередачи и высоких деревьев;

— во время грозы воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении, закрыть форточки;

— при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности;

— водителям строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений с учетом состояния дорожного покрытия;

— пешеходам быть предельно осторожными при передвижении и переходе проезжей части.

В ведомстве просят жителей региона быть внимательными и сообщить о правилах безопасного поведения в непогоду родным и знакомым.

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