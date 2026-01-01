В Перми и крае 24 июня ожидаются грозы и сильные дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня на территории региона прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Местами ожидаются сильные дожди и грозы, а в ночные часы возможен туман.

В связи с непогодой возможны аварии на системах жизнеобеспечения, образование заторов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.





Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности:





— не находиться вблизи линий электропередачи и высоких деревьев;





— во время грозы воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении, закрыть форточки;





— при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности;





— водителям строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений с учетом состояния дорожного покрытия;





— пешеходам быть предельно осторожными при передвижении и переходе проезжей части.





В ведомстве просят жителей региона быть внимательными и сообщить о правилах безопасного поведения в непогоду родным и знакомым.





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