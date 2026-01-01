В МФЦ Прикамья начали выдавать удостоверения «Ветеран труда» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 23 июня жители Пермского края могут оформить удостоверение «Ветеран труда» непосредственно в многофункциональных центрах (МФЦ). Ранее для подачи заявления необходимо было обращаться в МФЦ, а готовое удостоверение можно было получить только в отделениях социальной защиты.

Как сообщили в краевом МФЦ, право на получение удостоверения имеют граждане, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет, а общий стаж работы — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, необходимо иметь государственную награду, такую как орден, медаль, почетное звание СССР или Российской Федерации, грамоту или благодарность Президента России, либо ведомственный знак отличия.

Ветеранам труда Пермского края предоставляются различные социальные льготы. К ним относятся льготный проезд на городском и пригородном транспорте, выплаты на оздоровление (при условии, что ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов для пенсионеров, установленных в крае, и если они не получают других социальных выплат), ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, а также другие меры поддержки.

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