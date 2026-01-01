Гордума поддержала назначение Алексея Синёва на пост главы КСП Перми Решение принято единогласно Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская городская дума 23 июня утвердила кандидатуру Алексея Синёва на пост руководителя Контрольно-счётной палаты. Решение принято единогласно.

Синёв ранее занимал должность заместителя мэра Перми. Он окончил Пермский государственный университет по специальности «социальная работа», а также имеет дипломы в области юриспруденции (РАНХиГС) и строительства (Невинномысский институт). Работал в органах госвласти и в коммерческом секторе.

Напомним, пост руководителя КСП освободился в апреле, когда Мария Батуева, занимавшая эту должность много лет, подала заявление о досрочной отставке. Депутаты удовлетворили её просьбу.

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