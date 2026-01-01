В Перми на 20 сентября назначены выборы в городскую думу Голосование будет проводиться три дня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы, которое проходит 23 июня, депутаты единогласно утвердили дату выборов депутатов гордумы восьмого созыва. Выборы пройдут 20 сентября 2026 года, что совпадает с Единым днём голосования. Тогда же состоятся выборы депутатов Госдумы РФ и депутатов заксобрания. Голосование будет проводиться три дня, с 18 по 20 сентября.

Помимо Перми на муниципальном уровне пройдут выборы в представительные органы Большесосновского, Кунгурского и Соликамского округов. Думы этих территорий рассмотрят вопрос о назначении даты выборов 24, 25 и 29 июня соответственно.

После официального опубликования решения в СМИ кандидаты и избирательные объединения смогут подавать документы о выдвижении в избирательные комиссии.

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