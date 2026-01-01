Директора «Мотовилихи» и замдиректора планетария наградили почётными грамотами Перми Решение приняла Пермская городская дума Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Депутаты Пермской городской думы 23 июня единогласно проголосовали за предложение мэра Перми Эдуарда Соснина наградить Почётными грамотами города исполнительного директора ООО «Мотовилиха» Юрия Кокина и заместителя директора МАУК «Пермский планетарий» Екатерину Пустозёрову.

Юрий Кокин отмечен за «значительный вклад в развитие промышленности Перми», а Екатерина Пустозёрова — за «большой вклад в культурную жизнь города и успешную работу по популяризации научных знаний в области астрономии и отечественной космонавтики».

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