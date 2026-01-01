Зарегистрирован прикамский товарный знак «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

По запросу правообладателя — АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» — Роспатент зарегистрировал исключительное право на использование товарного знака «Будущее Пармы», что является важным шагом в развитии бренда кампуса.

По словам руководителя Дирекции межвузовского кампуса Дмитрия Красильникова, это флагманский проект Прикамья, объединяющий лучшие образовательные программы и научно-технологические продукты государственных вузов Перми. Он подчеркнул также многообразие объектов кампуса, формирующих сложную экосистему.

Напомним, на территории будущего кампуса будут располагаться студенческие общежития гостиничного типа и гостиница для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл. Возведение «Будущего Пармы» идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Создание товарного знака позволяет упорядочить продуктовые программы восьми вузов-бенефициаров и продвигать пермское высшее образование под единым брендом», — объяснил Дмитрий Красильников.

Добавим, что по нацпроекту «Молодёжь и дети» к 2036 году в России будет создана сеть из 40 современных университетских кампусов, формирующих современную среду для обучения, исследований, проектной и предпринимательской деятельности. В кампусах предусмотрено создание открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий, лабораторных комплексов, молодёжных и инженерных центров.

Средства выделяются из федерального и региональных бюджетов. Также привлекаются внебюджетные источники, в том числе инвестиции индустриальных партнёров с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

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