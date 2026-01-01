В Пермском крае 23 июня объявили режим ракетной опасности Все экстренные службы приведены в состояние готовности Поделиться Твитнуть

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В Пермском крае в 13:00 23 июня объявили режим «Ракетная опасность». Все экстренные службы приведены в состояние готовности. Об этом сообщили в региональном минтербезе.

Также в Перми в радиусе 100 км введён режим «Ковёр», а в Большом Савино ограничили приём и выпуск воздушных судов.

В ведомстве напомнили жителям правила поведения при объявлении данного режима: «Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифт использовать нельзя. Если вы дома, перейдите в подвал или найдите комнату без окон. Заприте окна и закройте шторы. Заранее подготовьте набор для экстренной ситуации: воду, еду, медикаменты, фонарик и документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или спуститесь в подземный переход. Избегайте открытых мест. Следите за информацией от МЧС. В случае опасности звоните по номеру 112».

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