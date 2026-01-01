Средний размер экспресс-кредита в точке продаж снизился в Прикамье на 4,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний размер POS-кредитов в мае 2026 года в Пермском крае составил 60,2 тыс. руб., что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он был 63,2 тыс. руб.). В среднем по РФ снижение достигло 6,9%, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее снижение среднего размера POS-кредитов среди 30 лидеров по этому сегменту розничного кредитования в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года произошло в Удмуртской Республике (—18,6%), республиках Дагестан (—17,8%) и Северная Осетия (—14,2%), в Кемеровской (—10,4%) и Челябинской (—9,4%) областях. Единственные регионы из топ-30, где средний размер POS-кредитов вырос за год, — Ленинградская (+1,7%) и Самарская области (+1,1%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркнул, что в 2026 году средний чек по POS-кредитам остается на низком уровне. Другие показатели выдачи, такие как сумма и количество займов, а также одобрение заявок, тоже невысоки. Банки стали более осторожными в выдаче кредитов, предъявляя строгие требования к качеству кредитных историй заемщиков. Волков рекомендовал потенциальным заемщикам внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ее ухудшения.

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