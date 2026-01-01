Близится к завершению обустройство экотропы на камне Ветлан в Прикамье Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В природном парке «Пермский» активно идёт обустройство экологической тропы на камне Ветлан, сообщили в минприроды региона. Работы начались в конце лета 2025 года, и их завершение планируется уже этим летом.

«Мы создаём не просто тропу, а современную инфраструктуру, которая будет служить людям на протяжении многих лет», — подчеркнул вице-премьер правительства, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На маршруте появится деревянный настил, смотровые площадки с металлическими ограждениями, информационные стенды и указатели, места для отдыха, новая металлическая лестница с навесами.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.