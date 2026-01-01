Число выданных автокредитов в Пермском крае сократилось на 4,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2026 года составило 2,18 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% (в апреле 2026 года — 2,28 тыс. ед.).

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов в мае 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Удмуртской Республике (-13,4%), Самарской (-11,7%) и Белгородской (-11,3%) областях, а также Республике Башкортостан (-8,7%) и Вологодской области (-8,7%). В то же время в ряде регионов из топ-30 данный показатель за прошедший месяц, напротив, увеличился, в том числе в Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%).

«Выдача автокредитов в целом продолжает оставаться на невысоком уровне, — констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это свидетельствует о не очень активном спросе из-за прошедшего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Дополнительной причиной является сохранение низкого аппетита к риску со стороны банков на фоне политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

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