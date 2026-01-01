Жителям Прикамья вернули более 7,8 млн рублей переплаты за ЖКУ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С начала 2026 года Инспекция госжилнадзора Пермского края провела проверки обоснованности начислений за жилищно-коммунальные услуги, в результате которых жителям Прикамья вернули свыше 7,8 млн руб. переплат.

Наибольшие суммы переплаты были зафиксированы в счетах за следующие услуги: содержание и использование жилого помещения — более 3 млн руб.; отопление — более 600 тыс. руб.; горячее водоснабжение — более 550 тыс. руб.

Например, ООО «УК «ПИК» возвратило жителям многоквартирных домов № 14 по ул. Халтурина, № 43 по ул. Лебедева, № 12 по ул. Макаренко, № 109 по ул. КИМ, № 58, 60 по б. Гагарина, № 8 по ул. Халтурина, № 87 по ул. Крупской в Перми 750 тыс. руб. за содержание и использование жилого помещения. Также после вмешательства Инспекции ООО «ЖКХ» возвратило жителям села Плеханово Кунгурского муниципального округа 123 тыс. руб. за отопление, излишне уплаченные собственниками многоквартирного дома № 6 по ул. Юбилейной. А ООО «Специализированный застройщик «Экопарк» произвёл перерасчёт платы за отопление жильцам многоквартирного дома № 1а (корп. 3) по ул. Борцов Революции в Перми в размере 94 тыс. руб.

В результате рассмотренных обращений и проведенных проверок в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний были приняты меры административного воздействия.

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