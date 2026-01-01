Специалисты рассказали о радиационной обстановке в Прикамье Поделиться Твитнуть

Согласно данным мониторинга и надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю за май 2026 года, радиационная обстановка в регионе остается стабильно благоприятной.

Радиационный фон на территории края оценивается как удовлетворительный. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превысила допустимый уровень (0,3 мкЗв/час) и варьировалась от 0,1 до 0,16 мкЗв/час.

Природные и техногенные источники радиационного излучения не были обнаружены.

Контроль за радиационным фоном на открытой местности проводился ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга. Измерение осуществлялось в семи точках, расположенных в следующих населенных пунктах: Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Наблюдение за радиационной безопасностью в Пермском крае продолжается.

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