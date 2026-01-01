В Перми в суд передано дело несовершеннолетнего курьера мошенников Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Кировского района Перми завершила расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который не достиг совершеннолетия. Его обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору и причинившем значительный и крупный ущерб (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщается на Едином портале органов прокуратуры РФ.

Как утверждает следствие, подросток согласился участвовать в незаконной схеме заработка через популярный мессенджер. Ему предложили забрать пакет с деньгами, украденными у жительницы Перми, в размере около 400 тыс. руб., и передать его сообщникам. Однако его планы были нарушены, когда он прибыл на место и был задержан сотрудниками полиции.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Дело передано в Кировский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения.

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