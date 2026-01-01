Пермская «Парма» рассталась с двумя ведущими баскетболистами Поделиться Твитнуть

Центровой баскетбольного клуба «Парма» Глеб Фирсов воспользовался опцией выхода, предусмотренной его контрактом, и продолжит карьеру в другой команде. Клуб получит компенсацию за трансфер игрока в соответствии с условиями соглашения, сообщили в пресс-службе БК.

Глеб Фирсов, воспитанник пермского баскетбола, прошёл все этапы клубной системы — от молодёжных команд до основного состава.

«Мы благодарим Глеба за его вклад в команду и желаем дальнейших успехов, развития и новых побед на новом этапе его карьеры», — прокомментировали решение Фирсова в команде.

Также стало известно, что американский центровой Террелл Картер покидает клуб и продолжит свою карьеру в турецком «Тофаше».

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