Туристы всё чаще едут в Пермский край на санаторно-курортный отдых В 2025 году в регионе для оздоровления побывали 170 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото предоставлены санаторием «Демидково»

На заседании краевого парламента министр туризма Пермского края Сергей Хорошутин представил отчёт о развитии оздоровительного туризма в регионе. Министр отметил, что Пермский край занимает лидирующие позиции по количеству и качеству санаторного отдыха. В регионе функционирует 39 санаторно-курортных учреждений, и средний срок пребывания в них составляет около восьми дней, что выше среднероссийских показателей.

Санатории и профилактории Пермского края получают поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» им предоставляются льготные кредиты под 3-5% для реализации инвестиционных проектов. Например, санаторий «Демидково» получил кредит на строительство пятизвездочного гостиничного комплекса на 250 номеров с 2025 по 2028 год. Стоимость проекта превышает 6 млрд руб., а работы по проектированию и строительству начнутся в 2027 году.

Четыре инвестиционных проекта в сфере санаторно-курортного отдыха имеют статус приоритетных: Центр здоровья «Аквамарин» в селе Ключи, акватермальный комплекс в Усть-Качке, водно-оздоровительный комплекс «Баден-Баден» и курорт «Курья» в Перми. Реализация этих проектов позволит увеличить номерной фонд на 385 номеров с общим объемом инвестиций более 10 млрд руб.

Ежегодно в рамках государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» санатории и профилактории получают гранты на создание модульных средств размещения. С 2022 по 2024 год реализованы три проекта на общую сумму 16,9 млн руб., из которых 5,5 млн руб. составили средства краевой субсидии. В 2022 году санаторий в Усть-Качке открыл два новых модульных здания на 14 мест.

Кроме того, в Пермском крае активно развивается медицинский туризм. Весной 2026 года Ассоциация медицинских услуг запустила агрегатор MEDPERM, который был представлен на форуме «Дни Пермского бизнеса». MEDPERM позволяет пациентам подавать заявки на подбор лечения, выбирать клиники и специалистов, а также проходить онлайн-консультации, получать лечебные и финансовые планы и бронировать проживание и экскурсии.

Медицинские услуги пользуются спросом не только среди жителей Пермского края и России, но и за рубежом. В связи с этим ведется работа по включению медицинского туризма в региональную программу развития экспорта до 2035 года.

Туризм является динамично развивающейся отраслью экономики Пермского края. По данным Росстата, с 2021 по 2025 год ежегодный прирост турпотока составил 38%, и в 2025 году регион принял более 1 млн туристов, из которых 170 тыс. приехали для оздоровления. Санаторно-курортный отдых занимает третье место среди причин посещения региона.

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