Прокуратура требует отстранить председателя Чайковской гордумы из-за конфликта интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чайковском городском суде рассматривается административный иск прокуратуры к городской думе и ее председателю Михаилу Шубину. Надзорный орган оспаривает действия органов местного самоуправления и просит признать наличие конфликта интересов у спикера, а также обязать думу досрочно прекратить его полномочия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По версии прокуратуры, Михаил Шубин, являясь учредителем транспортного предприятия ООО «Механика», не уведомил коллег-депутатов о своих бизнес-интересах при голосовании по вопросам организации пассажирских перевозок в городе. Это, по мнению надзорного ведомства, является нарушением антикоррупционного законодательства. Инициатором проверки стал депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Наборщиков.

Предметом разбирательства стали решения думы, принятые в мае 2025 года, когда местные нормативные акты приводились в соответствие с федеральным законодательством в сфере транспортного обслуживания. Михаил Шубин назвал ситуацию странной, отметив, что как председатель он не мог игнорировать требования федерального закона. Более того, по его словам, внесение изменений в нормативную базу было инициировано самой прокуратурой через предписание, и на тот момент представитель надзорного органа не выявил никаких нарушений. Претензии же появились лишь спустя год.

Шубин подтвердил, что владеет транспортной компанией ООО «Механика», которая обслуживает три автобусных маршрута в Чайковском, а также является директором ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59». При этом он подчеркнул, что оспоренное решение не предоставляло его компании никаких преференций и касалось всех транспортных предприятий города без исключения.

Михаил Шубин занимает пост председателя Чайковской городской думы с ноября 2020 года и был переизбран на этот пост в сентябре 2023 года. Следующее заседание суда по вопросу лишения его полномочий назначено на 25 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.