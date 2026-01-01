На берегу Мулянки в Перми установили знаки «Купание запрещено» Поделиться Твитнуть

фото МЧС России с сайта 54.mchs.gov.ru

Прокуратура Дзержинского района Перми проверила, как соблюдаются законы о безопасности отдыха на воде (особое внимание уделялось местам, где отдыхают дети) и выявила нарушения.

Так, во время проверки было обнаружено, что на берегу Мулянки нет знаков «Купание запрещено».

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены: необходимые знаки установлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, купание в Мулянке запрещено из-за опасных условий: в водоёме непредсказуемое дно (много коряг, ям и холодных ключей), сильное течение, а вода по санитарным нормам не соответствует требованиям к пляжам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.