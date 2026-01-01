В природном парке «Пермский» снесли незаконные постройки Речь идёт о лодочных гаражах Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Незаконные постройки в природном парке «Пермский» ликвидированы по требованию природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили самовольные постройки на землях лесного фонда в природном парке «Пермский». Речь идёт о лодочных гаражах. Так как этот парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения, подобные самострои являются грубым нарушением закона.

«После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, а незаконные постройки демонтированы», — заявили в ведомстве.

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