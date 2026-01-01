Три авиарейса Москва—Пермь и обратно отменены 23 июня Вылеты в Сочи и Анталью задержаны на 13 часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, 23 июня отменены вылеты в Москву рейсов ДР 434 авиакомпании «Победа» на 6:10 и авиакомпании «Россия» FV6592 на 7:55, а также FV6074 на 23:55.

Более чем на 13 часов отложен рейс FV 6130 в Сочи, до 18:45. Примерно столько же, до 18:30, придётся ждать улетающим в Анталью (рейс U6 1559).

На восемь с половиной часов, до 15:10, отложен вылет рейса ДР 5514 в Шереметьево. Есть задержки вылетов в Хургаду и Нарьян-Мар.

Задержки связаны с поздним прибытием самолётов из этих городов.

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