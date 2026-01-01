Спрос на подержанные премиум-автомобили в Пермском крае вырос на 34,9% Наибольший рост спроса среди марок продемонстрировал Lexus Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной 2026 года в Пермском крае спрос на автомобили премиальных брендов на вторичном рынке вырос на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Новому компаньону» в «Авито Авто». В число самых популярных моделей вошли Lexus RX, BMW X5 и Mercedes-Benz E-класс. Среди доступных автомобилей выделились Mercedes-Benz GLE-класс Coupe, Land Rover Range Rover и EXEED VX.

Средняя стоимость автомобилей премиального сегмента составила 5 млн руб. Наибольший рост спроса среди марок продемонстрировал Lexus, где интерес к этой марке увеличился на 81%. Значительный прирост также показали EXEED (+50%), BMW (+46%), Porsche (+33%) и Mercedes-Benz (+32%).

Mercedes-Benz E-класс стал лидером по росту спроса, увеличив его в 2,5 раза. Среди популярных моделей также выделяются Mercedes-Benz C-класс (+94%), BMW X1 (+88%), BMW 5 серии и Mercedes-Benz GLE-класс (+76%), Lexus RX (+45%) и BMW X5 (+42%).

По итогам весенних продаж в топ-5 марок вошли BMW (средняя цена 5,5 млн руб.), Mercedes-Benz (5,2 млн руб.), Lexus (5,2 млн руб.), Audi (4,2 млн руб.) и EXEED (2,5 млн руб.). Среди наиболее востребованных моделей выделяется Lexus RX (4,8 млн руб.), за ним следуют BMW X5 (6,5 млн руб.), Mercedes-Benz E-класс (3,8 млн руб.), Lexus LX (9,4 млн руб.), BMW 5 серии (3,9 млн руб.), BMW X3 (5 млн руб.), Mercedes-Benz GLS-класс (7,8 млн руб.), Lexus ES (3,1 млн руб.), Lexus NX (3,4 млн руб.) и BMW 3 серии (3,1 млн руб.).

Некоторые автомобили стали дешевле. Например, Mercedes-Benz GLE-класс Coupe подешевел на 17%, до 6 млн руб., Land Rover Range Rover — на 14%, до 8,6 млн руб., а EXEED VX — на 13%, до 2,8 млн руб. Audi Q5 потерял в цене 9%, до 3,4 млн руб., а Mercedes-Benz GLS-класс — 7%, до 7,8 млн руб.

Весной 2026 года доля автомобилей премиальных брендов в общем предложении на платформе в России превысила 14%. В Пермском крае лидерами по числу объявлений стали BMW и Mercedes-Benz, на которые приходится почти половина всех премиальных лотов — 26 и 20% соответственно.

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