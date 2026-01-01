Стало известно, придёт ли торнадо из Свердловской области в Пермский край Поделиться Твитнуть

скриншот видео издания "Метеодневник"

Доктор географических наук Андрей Шихов сделал прогноз о возможности прихода торнадо, возникшего в Свердловской области, в Пермский край.

Учёный объяснил, что причиной появления торнадо в районе Кушвы стала высокая электроактивность вблизи границы между Пермским краем и Свердловской областью. По его словам, вихрь движется на северо-восток, удаляясь от Пермского края, пишет perm.aif.ru.

«Торнадо — кратковременное природное явление, которое обычно длится всего несколько часов. Сейчас оно перемещается вдоль Серовского тракта. То, что торнадо прошёл через город, — крайне редкое событие. В Пермском крае также были риски возникновения торнадо в районах Горнозаводска, Лысьвы и Чусового. В районе Тёплой Горы эти риски сохраняются», — отметил Андрей Шихов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.