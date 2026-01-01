Пермский БК «Парма» подписал контракт с олимпийским призёром 29-летний Илья Карпенков будет играть на позиции центрового Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним центровым Ильей Карпенковым.

До перехода в пермскую команду спортсмен выступал за нижегородский «Пари НН», куда пришёл в 2024 году. Карпенков начинал свою карьеру в детско-юношеской спортивной школе Пятигорска, а в 12 лет переехал в Подмосковье, где играл за молодежный состав «Химки-2». С 2015 по 2019 год защищал цвета основной команды структуры «Химки-ДЮБЛ».

С 2019 по 2023 год выступал за БК «Темп-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге и Кубке России. Наиболее значимым достижением в его карьере стало серебро Олимпийских игр 2021 года в Токио в дисциплине баскетбол 3x3.

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