В Прикамье суд вынес приговор бывшему бухгалтеру отдела полиции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд Пермского края признал местную жительницу виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд установил, что женщина, работая бухгалтером в отделе полиции Соликамска, с 2019-го по 2024 год систематически вносила недостоверные сведения в электронные реестры на перечисление денежных средств. В результате ее действий было похищено более 5 млн руб. бюджетных средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной взыскан в полном объеме причиненный государству материальный ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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