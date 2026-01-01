Жители Прикамья выбрали 40 объектов для благоустройства в 2027 году Наибольшую поддержку получил парк «Счастье есть» в Закамске Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Более 390 тыс. жителей Прикамья приняли участие в VI Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, которое проходило в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из 80 проектов 37 муниципалитетов Пермского края победителями стали 40, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все они будут реализованы в следующем году.

Так, за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске в Перми проголосовали более 33 тыс. жителей. В пространстве отремонтируют детскую и спортивную площадку, их дополнят также оборудованием для маломобильных граждан, обновят покрытие дорожек, обустроят комфортные зоны отдыха, установят новые малые архитектурные формы, навесы и навигационные указатели. На территории будет проведено озеленение, отремонтированы инженерные сети и установлены системы видеонаблюдения.

За благоустройство сквера у кинотеатра «Авангард» и общественной территории между домами № 87 и 101 по ул. Пятилетки в Березниках в общей сложности проголосовали более 19 тыс. человек. Около 8 тыс. голосов набрало общественное пространство возле ТЦ «Меркурий» в Соликамске — здесь обустроят тротуары, установят скамейки, перголы и информационные стенды, проведут озеленение.

В своих социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас главы муниципалитетов должны оперативно подготовить проектную документацию и провести процедуры закупок, чтобы в следующем году приступить к работам сразу, как позволят погодные условия.

Добавим, что на проведении голосования в Прикамье работали 193,8 тыс. волонтёров, с помощью которых было собрано более половины общего числа голосов — почти 9,5 млн.

Полный список победителей опубликован по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.