В Прикамье лжемастер по наращиванию ресниц предстанет перед судом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Куединском муниципальном округе завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Башкортостана. Девушка обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба после того, как похитила деньги у местной жительницы под предлогом проведения курсов по наращиванию ресниц.

По данным отдела МВД России Куединский, инцидент начался с того, что 39-летняя жительница округа попросила свою знакомую помочь с поиском специалиста для обучения технике наращивания ресниц. Не найдя подходящего мастера, фигурантка решила выдать себя за профессионала. Она создала фейковый аккаунт от чужого имени и вступила в переписку с потерпевшей, обсудив даты занятий и форму оплаты.

Поверив лжемастеру, женщина перевела предоплату в размере 19 тысяч рублей по указанному номеру телефона. Для подтверждения серьезности намерений мошенница собственноручно написала расписку, поставила подпись якобы от имени действующего мастера, сфотографировала документ и отправила снимок потерпевшей.

Обещанное обучение так и не состоялось. Когда женщина потребовала вернуть деньги, злоумышленница под различными предлогами затягивала возврат средств, а вскоре перестала выходить на связь. Только после этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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