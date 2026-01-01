Суд подтвердил законность отзыва лицензии на право проведения экскурсий в Кунгурской ледяной пещере Лицензия отозвана у компании ООО «Сталагмит-Экскурс» Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

newsko.ru

Столичный апелляционный суд 22 июня 2026 года оставил без изменений решение суда первой инстанции, отказав компании ООО «Сталагмит-Экскурс» в восстановлении лицензии на проведение экскурсий в Кунгурской ледяной пещере. Организация пыталась оспорить действия Роснедр, досрочно аннулировавших разрешительный документ. Об этом сообщает Минприроды Пермского края.

Суд встал на сторону государственного ведомства, признав отзыв лицензии полностью обоснованным. Причиной послужили систематические нарушения природоохранного законодательства со стороны экскурсионного оператора. В частности, было установлено, что компания пробурила вентиляционную скважину на территории особо охраняемой природной зоны без разработки утвержденного проекта и прохождения обязательной государственной экспертизы. Кроме того, «Сталагмит-Экскурс» регулярно игнорировал обязанность по предоставлению в профильные органы ежегодных планов мероприятий по поддержанию пещеры в надлежащем состоянии.

Указанные нарушения были задокументированы в ходе контрольных мероприятий, проведенных специалистами краевого Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора.

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