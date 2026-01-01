Пермский край занял 48-е место в рейтинге регионов страны по доходам населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

РИА Новости составил рейтинг регионов страны по уровню доходов населения. Пермский край занял в нём 48-е место.

Согласно данным аналитиков, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Пермском крае составило 1,89. Доля населения, находящегося за чертой бедности, в регионе в 2025 году составила 7,9%. Это на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Аналитики фиксируют значительное расслоение российских регионов по уровню жизни и материальному благополучию населения. По официальным данным, разрыв в медианных среднедушевых доходах между самыми богатыми и самыми бедными субъектами Федерации достигает почти шестикратного размера. Если на Чукотке этот показатель составляет 147,3 тыс. руб., то в Ингушетии он не превышает 25,1 тыс. руб. Для сравнения, средний показатель по России находится на отметке в 55 тыс. руб. Столь же серьезный разрыв наблюдается и в уровне бедности.

Ключевым критерием ранжирования стало соотношение медианных месячных доходов на душу населения к цене фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Расчеты базируются на данных Росстата за 2025 год. В качестве дополнительных метрик использовались доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума и годовая динамика этого показателя.

Возглавили рейтинг северные нефтегазовые округа, что традиционно объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях. Первое место с показателем 3,99 занял Ненецкий АО. Незначительно уступила ему Ямало-Ненецкая автономия, где соотношение доходов и стоимости потребительской корзины составило 3,98. Третье место досталось Чукотскому АО с результатом 3,65. Замыкают пятерку лидеров Магаданская область и Москва, продемонстрировавшие значения 3,28 и 3,13 соответственно.

Среднее значение по стране по итогам 2025 года зафиксировано на уровне 2,19. Выше этого порога находятся только 18 российских регионов.

В аутсайдерах рейтинга оказались субъекты с наиболее скромными экономическими показателями. Последнее, 85-е место, заняла Ингушетия с минимальным коэффициентом 1,13. Это означает, что среднестатистический житель республики располагает ресурсами, которые в 3,5 раза меньше, чем у жителя ЯНАО. В целом по десятке регионов с наименьшими доходами анализируемый коэффициент варьируется в коридоре от 1,13 до 1,55.

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