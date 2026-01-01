В Красновишерске обновят четыре котельные и более 1 км теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерске Пермского края продолжается подготовка к отопительному сезону. Глава округа Анна Мельчарик отчиталась перед депутатами местной думы о планах модернизации коммунальной инфраструктуры. До конца лета планируется обновить оборудование в четырех котельных (№ 1, 2, 3 и 6), а также отремонтировать более километра тепловых сетей общей протяженностью 1140 п.м. Об этом сообщает канал "На местах".

Работы выполнит муниципальное предприятие "Комус", так как концессионное соглашение с прежним подрядчиком Теплосети было расторгнуто. Финансирование обеспечивается за счет поддержки региона и дополнительных средств из местного бюджета, выделение которых депутаты утвердили единогласно.

Также глава округа озвучила планы по дорожным работам и благоустройству. В текущем году в муниципалитете отремонтируют 4,2 км дорог, включая крупнейший участок протяженностью 2,3 км на трассе между поселками Вая и Велес.

В рамках программ благоустройства на берегу Вишеры создадут зону отдыха, оборудуют пешеходную зону на ул. Октябрьской и проложат тротуар на ул. Геологов. Кроме того, в Усть-Язьве установят водонапорную башню и продолжат реализацию проектов инициативного бюджетирования.

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