В Перми в мае устранено более 800 незаконных граффити Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае в Перми в рамках проекта «Пермь в порядке» выявили 926 незаконных граффити, из которых устранили 841. Лидером по числу обнаруженных рисунков стал Мотовилихинский район — 169, на втором месте Свердловский — 146, на третьем Дзержинский — 126.

С начала 2026 года в городе зафиксировали свыше 3,7 тыс. несанкционированных изображений, ликвидировали более 3,1 тыс. Чаще всего граффити появляются на фасадах зданий, трансформаторных будках, заборах и гаражах.

За нанесение и несвоевременное удаление рисунков предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Жители Перми могут получить вознаграждение 15 тыс. руб. за информацию о граффитистах. Для этого нужно сообщить в полицию личности вандалов или предоставить фото- и видеофиксацию правонарушения. За выплатой следует обращаться в контрольный департамент администрации Перми (ул. Ленина, 23), тел. 212-46-21. Комиссия рассматривает обращения ежеквартально.









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