В центре Перми выставили на продажу ресторан грузинской кухни Цена — 5,8 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Авито

В центре Перми выставили на продажу ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Горького, 58а). Цена — 5,8 млн руб. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Общая площадь заведения составляет 300 кв. м, ресторан рассчитан на 100 посадочных мест. Уточняется, что в помещении год назад был проведен ремонт, по этой части вложений не потребуется. Новому владельцу готовы предоставить все договоры с поставщиками, рецептуры и технологические карты. Также отмечается, что имеющийся персонал остается работать с новым владельцем.

В качестве причины продажи указывается смена сферы деятельности. Ежемесячная средняя выручка заведения оценивается в 2 млн руб., прибыль — 500 тыс. руб., расходы — 1,5 млн руб., в том числе порядка 450 тыс. руб. на зарплаты сотрудникам. Помещение находится в аренде, ежемесячный платеж — 350 тыс. руб.

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