В Перми во время утреннего рейда выявили 45 безбилетных пассажиров Двоих доставили в отделение полиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

18 июня в пермском м/р Парковый прошла усиленная проверка оплаты проезда в общественном транспорте. В утренний час пик контролеры выявили 45 безбилетных пассажиров. Об этом сообщает департамент транспорта Перми.

Не все нарушители отнеслись к проверке лояльно. Некоторые пассажиры отказались предъявлять паспорта для составления акта, начали провоцировать конфликт и оскорблять контролеров. Для установления личностей и последующего привлечения к ответственности дебоширов передали правоохранителям. В итоге двоих самых агрессивных нарушителей доставили в отделение полиции.

В департаменте транспорта предупредили, что публичные оскорбления и попытки применить физическую силу лишь усугубят положение «зайцев».

Представители ведомства подчеркнули, что безбилетный проезд — это не безобидный способ сэкономить, а действие, наносящее прямой финансовый урон городской транспортной системе.

«Безбилетники создают дополнительную нагрузку на транспорт, но не вкладываются в его поддержание и развитие. От этого страдают и сами безбилетники, и честные пассажиры. Для повышения комфорта поездок активная работа с нарушителями будет продолжаться», — пояснили в департаменте транспорта.

Горожанам напоминают о системе проездных и транспортных карт, которая позволяет существенно экономить на ежедневных поездках. Подробную информацию о способах оплаты и пунктах пополнения карт можно найти на официальном сайте и в мобильном приложении «Пермский транспорт».

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