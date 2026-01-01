У магазина в Перми 20-летний посетитель устроил стрельбу из пистолета Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

В Индустриальном районе Перми полицейские задержали молодого человека, который открыл стрельбу у магазина. О происшествии сообщили в дежурную часть. Об этом пишет «Рифей».

По словам директора магазина, продавец сделал замечание группе молодых людей из-за их поведения и попросил их покинуть помещение. После этого они вышли на улицу, где один из них достал пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов.

Никто не пострадал.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили автомобиль подозреваемого и его личность. Им оказался 20-летний житель Чусового. Пистолет был изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.