У магазина в Перми 20-летний посетитель устроил стрельбу из пистолета
В Индустриальном районе Перми полицейские задержали молодого человека, который открыл стрельбу у магазина. О происшествии сообщили в дежурную часть. Об этом пишет «Рифей».
По словам директора магазина, продавец сделал замечание группе молодых людей из-за их поведения и попросил их покинуть помещение. После этого они вышли на улицу, где один из них достал пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов.
Никто не пострадал.
Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили автомобиль подозреваемого и его личность. Им оказался 20-летний житель Чусового. Пистолет был изъят и направлен на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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