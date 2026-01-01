В вузы Прикамья на бюджетные места готовы принять почти 8 тысяч первокурсников Заявления принимаются до 25 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство просвещения РФ объявило о начале приема документов в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Абитуриенты могут подать заявления как лично через приемные комиссии, так и в электронном виде посредством портала Госуслуг.

В Пермском крае в этом году абитуриенты вузов могут претендовать на 7956 бюджетных мест, которые распределены между 22 высшими учебными заведениями и их филиалами. Крайний срок подачи документов для поступающих по результатам внутренних экзаменов — 20 июля, для тех, кто опирается на результаты ЕГЭ, — 25 июля.

Широкие возможности открываются и в системе среднего профессионального образования региона, которая насчитывает 63 учреждения. В колледжах и техникумах Прикамья открыто 17 452 бюджетных места по самым востребованным направлениям, включая медицину, информационные технологии, промышленность и энергетику.

Прием документов на очную форму обучения в учреждения СПО продлится до 15 августа. Если после завершения основного набора останутся свободные места, подать аттестат можно будет до 25 ноября. Для поступающих на очно-заочную форму прием документов ведется до 1 декабря.

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