В Пермском крае появился первый кандидат на выборы в Государственную думу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям государственной автоматизированной системы «Выборы», документы для участия в кампании по одномандатному округу № 62 подал Егор Гилев. Параллельно он заявил о своем участии в выборах в Законодательное собрание Пермского края по второму избирательному округу.

В официальных данных указано, что Егор Гилев работает продавцом в пермском магазине федеральной розничной сети. Стоит отметить, что в 62-м округе победителем в рамках праймериз стал действующий депутат Госдумы Антон Немкин.

Для Егора Гилева это не первый опыт участия в крупных региональных кампаниях. В 2025 году он баллотировался на пост губернатора Пермского края в порядке самовыдвижения, однако получил отказ в регистрации по причине недостаточного количества собранных подписей.

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