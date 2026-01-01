В Пермском крае 22 июня введён режим ракетной опасности Все оперативные службы региона находятся в полной готовности Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае введен режим ракетной опасности. Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности.

Порядок действий населения не меняется и остается таким же, как при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Номер вызова экстренных служб — 112, напоминают в министерстве территориальной безопасности региона.

Основные правила безопасности:

— Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или на парковку. Не пользуйтесь лифтом.

— Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте тревожный набор: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

— Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Следите за официальными оповещениями МЧС.

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