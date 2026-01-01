Пермское УФАС усилит контроль продажи топлива аграриям Мера направлена на обеспечение бесперебойной работы в период сезонных полевых работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) усилит контроль продажи топлива аграриям. Такое поручение поступило от ФАС России в территориальный орган.

УФАС, сообщили в управлении, будет следить за соблюдением антимонопольных норм при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ, автозаправочных станций (АЗС).

Особое внимание будет уделено продаже топлива сельхозпроизводителям в период сезонных полевых работ. При обнаружении признаков нарушений УФАС примет меры антимонопольного реагирования. Кроме того, антимонопольные органы и региональные власти разработают список сельхозпредприятий с определением объемов потребляемого топлива.

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