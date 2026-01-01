В Перми в мебельном магазине заметили живого тигра Поделиться Твитнуть

фото Дианы Глотовой / АИФ

Жительница Перми рассказала, что 21 июня она с семьёй приехала за мебелью в м/р Бахаревка. Подойдя к зданию, она увидела, что у одного из входов собралась толпа людей, которые что-то снимали на втором этаже.

«Это промзона, где много старых магазинов на одной улице. Мы издалека увидели, что люди стоят у одного магазина и снимают что-то наверху. Подошли ближе, а там тигр на подоконнике трётся о стекло. Он ещё несколько раз спрыгивал и запрыгивал обратно, как будто гуляет где хочет», — поделилась читательница.

По словам пермячки, работники магазина не отвечали на вопросы посетителей.

Представители издания связались с владельцем магазина, где заметили дикое животное. Он сообщил, что у них нет физической торговой точки в Перми, они только доставляют мебель.

«У нас нет магазинов в Перми, мы находимся в Пензенской области. В Пермский край только доставляем мебель. Ничего не знаю про тигра», — сказал собеседник.

Редакция портала обратилась в Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, чтобы выяснить, как животное могло попасть в здание.

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