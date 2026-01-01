В Перми открылся первый Детский культурно-просветительский центр Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Первый Детский культурно-просветительский центр в Перми начал работу на базе детской библиотеки № 5 им. Е.Ф. Трутневой МБУК «Объединение муниципальных библиотек».

Федеральные средства на модернизацию центра были выделены в рамках нацпроекта «Семья»: оформление, приобретение компьютерного, интерактивного и мультимедийного оборудования, пополнения литературного фонда более чем на тысячу единиц. В учреждении появились доска-бизиборд с познавательными программами; комплекс «Робостол» для занятий по робототехнике; информационный киоск; электронное устройство «Бегущая строка»; настенная панель с системой тачскрин; детская песочница; цифровое фортепиано. Для доступа детей к цифровому контенту, в том числе Национальной электронной детской библиотеке (НЭБ. Дети), организованы компьютеризированные рабочие места.

В Детском центре созданы игровая зона для детей дошкольного и младшего школьного возраста, зона мастер-классов и развивающее пространство «Сказочная мастерская», учитывающие все потребности детской аудитории.

В своём видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство уделяет большое внимание развитию библиотечной сферы. Она отметила также, что новые пространства создают уникальные возможности для знакомства с качественной литературой.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова пояснила, что первый Детский культурно-просветительский центр станет площадкой для семейного чтения, общения, интеллектуального досуга детей и родителей.

Добавим также, что на открытии Детского центра для ребят прошла интерактивная литературная программа «Путешествие по Лукоморью», лаборатория сказочных чудес, презентация книжных новинок, интеллектуальные викторины и игровые занятия.

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