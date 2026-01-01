Минтуризма Прикамья и Пермский филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минтуризма Прикамья

В Перми подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по туризму Пермского края и Пермским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Документ направлен на укрепление взаимодействия и поддержку мер развития кадрового потенциала в сфере туризма. По словам министра по туризму Пермского края Сергея Хорошутина, одна из ключевых задач ведомства — повышение качества туристических услуг и подготовка квалифицированных специалистов. Мониторинг рынка труда показывает, что в отрасли ежемесячно открывается от 20 до 100 вакансий, а с 2024 по 2026 год создано 790 новых рабочих мест, которые необходимо заполнить профессионалами. Сотрудничество с РАНХиГС помогает решать эту задачу.

Соглашение предусматривает обмен методическими, консультационными и информационными ресурсами между сторонами.

Хорошутин отметил, что с 2024 года Министерство и РАНХиГС совместно реализуют программу профессиональной переподготовки по направлению «Экскурсоведение. Краеведение. Экскурсовод-гид». Более 100 человек уже прошли обучение, и новые группы стартуют в июне и сентябре 2026 года.

Кроме того, РАНХиГС разрабатывает новую программу переподготовки для специалистов по детскому туризму, ориентированную на современные тенденции семейного отдыха и активного досуга.

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